TV-Nachlese zu „Lanz“ „Indien ist die einzige große Alternative zu China“

Modis Betonung des Hinduismus, die mit einer zunehmenden Verfolgung Andersgläubiger einhergeht, kritisiert Yogeshwar als Auflösung der säkularen Struktur des Landes. „Indien stand immer für eine große Toleranz“, sagt er. Nun sei eine beinahe fanatische Partei an der Macht mit einem Premierminister, der das Land spalte. Modi ginge in seiner Begründung für diese Politik so weit in der indischen Geschichte zurück, bis es als Land der Hindu dargestellt werden können. „Wenn Politiker weit zurückgehen, werde ich immer vorsichtig, das tun ja auch Leute wie Putin“, sagt der Journalist.