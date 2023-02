TV-Nachlese zu „Lanz“ „Man muss offen darüber sprechen können, dass wir keine Gewaltexplosion bei Migranten haben“

Statt sich in den Talkshow-üblichen Meckerreigen einzureihen, stellt Schmitz auch dar, was er sich als bessere Art der Debatte vorstellt. Natürlich müsse man über Probleme mit Integration sprechen, über Fragen wie etwa jene, ob Bildung in manchen Bevölkerungsgruppen als erstrebendswertes Ziel gelte und so fort, und man müsse daraus lernen, was es zu verbessern gilt. Zum Beispiel weist Schmitz kritisch darauf hin, dass von den 300.000 im Koalitionsvertrag vereinbarten Abschiebungen bislang nur wenige Prozent durchgeführt worden seien.