Talk bei Markus Lanz „Alles ist über Jahrzehnte verbummelt worden“ – Habeck über Gasheizungen und den Fluch seiner Amtszeit

Dass die beiden großen Streitpunkte in der Koalition und auch in der Öffentlichkeit sich auf Veränderungen in den Bereichen Wohnen und Verkehr beziehen, findet Habeck nicht verwunderlich, weil sie so dicht an das individuelle Leben der Menschen heranrückten. „Da musst du im Grunde mit 80 Millionen Menschen verhandeln, und es gibt wahrscheinlich auch 80 Millionen verschiedene Fälle.“