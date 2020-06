Olaf Gericke bei „Markus Lanz“ : „Die Rechnung werde ich Herrn Tönnies schicken“

Düsseldorf Nach Gütersloh muss auch der Kreis Warendorf in den Lockdown – weil dort rund 1300 Tönnies-Mitarbeiter wohnen. Von Warendorfer Landrat Gericke will Lanz wissen, wie groß die Wut ist.

Um Wut. Über den verpatzten Urlaub, ruinierte Vorzeigezahlen, skandalöse Verhältnisse in der Fleischindustrie. Der Warendorfer Landrat Gericke bekommt in der Talkrunde viel Sympathie – und seine missliche Lage lenkt den Blick auf den Umgang mit Verantwortung.

Gericke fordert, dass der Schlachthof die Lebensmittelversorgung übernimmt, für Transparenz bei Namen und Adressen von Mitarbeitern sorgt und auch das gesamte Testen im Kreis Warendorf übernimmt. Das habe der Landkreis bereits auf eigene Kappe begonnen, damit es schneller ginge. Schließlich würden am Freitag die Ferien beginnen. „Aber die große Rechnung werde ich Herrn Tönnies schicken“, sagt Gericke. Und schiebt hinterher, dass er auch das Landes- oder Bundesgesundheitsministerium in der Pflicht sieht.

Das Prinzip vom Suppe-auslöffeln-lassen sieht der Journalist Robin Alexander auch als Schwachstelle im großen Rahmen der deutschen Pandemiebekämpfung. Bund und Länder hätten einen ungelösten Konflikt auf Kommunalpolitiker ausgelagert: Was soll passieren, wenn die Grenze von 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner überschritten wird? Im bundesweiten Entwurf für den Weg aus den Corona-Beschränkungen sei noch die Regelung enthalten gewesen, dass es bei einem Überschreiten der Infektionsgrenze automatisch wieder zurück auf den Stand der Maßnahmen „vor dem 20. April“ gehe. Im Beschluss fehle allerdings jegliche Regelung, was beim Überschreiten der Grenze passieren solle. Doch für Kommunalpolitiker sei die Entscheidung über einen Lockdown besonders schwierig, nicht nur im Blick auf eine Wiederwahl: „Ein Landrat hat seine eigene Bevölkerung maximal an den Hacken“, so Alexander.