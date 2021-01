TV-Nachlese „Markus Lanz“ : „Bis zur Marktreife wird Impfstoff als öffentliches Anliegen gesehen“

Düsseldorf Schwarzmalerei, Schuldfragen, Schulchaos: An Kritik mangelt es nicht in der x-ten Auflage der Corona-Diskussion bei „Lanz“. Diesmal berührt das Thema Wirtschaft dabei aber eine weniger abgenudelte Frage.

Gleich zu Beginn will Moderator Markus Lanz über Medienberichte sprechen, die die Kostenpflichtiger Inhalt Wirksamkeit des in Großbritannien bereits zugelassenen Impfstoffs von Astrazeneca anzweifeln – und als Beleg eine Erfolgsquote von nur acht Prozent bei den Über-65-Jährigen heranziehen. Das sei falsch, stellt die Medizinerin und Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx klar. „Jedem, der nur ein bisschen damit zu tun hat, ist klar: Das kann nur Quatsch sein.“Diese acht Prozent bezögen sich auf der Anteil dieser Altersgruppe unter den Testpersonen der Studie, nicht auf die Immunantwort dieser Menschen.

Die Hersteller der Impfstoffe sollen später in der Runde dennoch für Gesprächsstoff sorgen, doch erst einmal ist der zugeschaltete baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Reihe. Ihm wendet sich Lanz mit seinem Lieblingsthema zu: der Öffnung - oder Schließung - der Schulen. Dazu hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel fast zeitgleich zu Kretschmann geäußert, aber mit einer anderen Botschaft. Das sei „gefühlt anders rübergekommen“, sagt Kretschmann, und dann gibt es ein ellenlanges, aber letztlich fruchtloses Pingpong.

Schließlich wendet der Intensivmediziner Tankred Stöbe ein, dieses „pädagogische Thema“ dominiere die öffentliche Debatte so sehr, dass die von der Pandemie besonders Gefährdeten aus dem Fokus gerieten. „Mir ist nicht bekannt, dass in den Bildungseinrichtungen so viele Menschen sterben“, sagt Stöbe und erinnert an seine Einsätze in Altenheimen, wo 50 bis 100 Prozent infiziert seien.