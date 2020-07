Virologe Streeck bei „Markus Lanz“ : „In NRW wurde nicht auf Studien gedrängt“

Düsseldorf Auch diese Talkshow kann das Unbehagen von Moderator Markus Lanz mit den Ungewissheiten der Pandemie nicht auflösen. Aber er freut sich an der Diskussion zwischen den Wissenschaftlern Karl Lauterbach und Hendrik Streeck.

Mit Karl Lauterbach und Hendrik Streeck scheinen verschiedene Enden des Spektrums zwischen Vorsicht und Beschwichtigen in der Pandemie in die Sendung eingeladen. Die Wissenschaftler hauen sich aber eher freundschaftlich Studien um die Ohren – und punkten mit unterschiedlichen Graden an Konkretheit.

Der Epidemiologe Karl Lauterbach soll erklären, was die Ethikkommission mit medizinischen Studien zu tun hat. Zu den konkreten Vorwürfen gegen Streeck will Lauterbach nichts sagen, weil auch er erst kurz vor der Sendung davon hörte. Grundsätzlich brauche man ein Ethik-Votum, ehe man eine Studie beginne. Diese Regelung sei mit der Deklaration von Helsinki eingeführt worden, um Menschenversuche ohne Zustimmung der Beteiligten zu verhindern, wie sie unter dem Nazi-Regime stattfanden.

Später in der Sendung reagiert Streeck auf eine Bemerkung der Journalistin Cerstin Gammelin über den Druck von Politik auf die Wissenschaft in manchen Bundesländern. „In NRW wurde nicht auf Studien gedrängt“, sagt Streeck. „Es war nicht, dass Laschet diese Studie wollte, sondern dass ich gesagt habe, ich würde gern diese Studie durchführen.“ Streeck beharrt darauf, dass er die Heinsberg-Studie selbst konzipiert und dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit vorgeschlagen habe und „im Folgenden mit Herrn Laschet mal darüber gesprochen“ habe.

Das hält Lanz aber nicht davon ab, die Wissenschaftler in der Talkrunde immer wieder nach Gewissheiten ebenso wie nach politischen Schlüssen zu fragen. So fragt Streeck an Lauterbach gewandt, wie lange das denn gehen soll, keine Infektionen mehr zuzulassen. Doch Lauterbach bleibt gelassen. Einen Stopp der Covid-19-Infektionen hält er für illusorisch, das sei nicht das Ziel. Bleibt die Frage, was dann.