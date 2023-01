Talk-Highlights So lief die Diskussion über Ampel-Personalfragen bei „Lanz“

Solche Gefahren scheinen allerdings nicht auf Lanz‘ Diskussionsthemenzettel zu stehen. Er möchte über „Parität“ sprechen – also über eine Verteilung in einer Gruppe wie etwa dem Kabinett, der den jeweiligen Anteilen in der Bevölkerung entspricht. Nach allerlei Ausführungen von Alexander, der häufig in der Talkshow zu Gast ist, sagt Lanz schließlich: „Das ist das, was ich nie verstehe, und ich werde es auch nie verstehen, ich will‘s auch nicht verstehen.“ Eine Frage scheint das nun nicht zu sein, dennoch ruft Lanz nun wie ein Lehrer die Journalistin Julia Löhr beim Namen. „Das ist Politik“, erklärt sie dem Moderator.