Jüdin Anna Staroselski bei Markus Lanz : „Antisemitismus findet jetzt auf offener Straße statt“

Markus Lanz diskutiert mit seinen Gästen über die antisemitischen Proteste in Deutschland. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Ausschreitungen und Hassparolen nach der Eskalation im Nahen Osten sind eines der Themen von Markus Lanz im ZDF. Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlten sich nicht sicher, sagt Lehramtsstudentin Anna Staroselski.

Darum ging es

Markus Lanz hatte sich am Abend im ZDF eine Menge vorgenommen: Er wollte über die SPD und die Ausrichtung der Grünen sprechen. Thema waren dann aber vor allem die antisemitischen Aktionen in Deutschland nach der Eskalation im Nahen Osten.

Die Gäste

Anna Staroselski, Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland

Omid Nouripour, Aupenpolitiker der Grünen

Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Parteichef

Christoph Schwennicke, Journalist, früherer „Cicero“-Chefredakteur

Der Talkverlauf

Anna Staroselski teilt ihre Sicht auf die jüngsten antisemitischen Proteste in Deutschland gleich zu Beginn der Sendung ohne Umschweife mit. Sie müsse feststellen, dass Antisemitismus in Deutschland niemals weg war, sagt die Lehramtsstudentin und Präsidentin der jüdischen Studiernendenunion in Deutschland. Zuvor habe sich Judenfeindlichkeit bereits in sozialen Netzwerken breit gemacht, jetzt finde “klarer und purer Antisemitismus auf offener Straße statt.”. Jüdinnen und Juden fühlten sich in Deutschland bedroht. Auch bei den Querdenker-Demonstrationen hätten zuletzt “unglaubliche Schoa-Relativierungen” stattgefunden. Jetzt sehe man deutlich den unter dem Vorwand der Israelkritik ausgelebten Antisemitismus.

Natürlich könne man die israelische Regierung für ihre Politik kritisieren. “Aber wenn ‘Scheiss Juden’ gerufen wird’, ist das klarer Hass.” Es habe nichts mit vermeintlicher Israelkritik zu tun, wenn wütende Mobs Fahnen verbrennen würden und Scheiben in Synagogen einschmissen, sagt Staroselski und nimmt den Begriff unter die Lupe: “Es gibt keine Deutschlandkritik und keine Chinakritik, aber wenn man über Israel spricht, gibt es die auf einmal.” Jüdinnen und Juden in Deutschland müssten sich ständig für etwas verantworten, das in Israel geschehe, kritisiert sie.

Omid Nouripour stimmt ihr zu. “Die iranische Republik fährt eine hochaggressive Politik im Nahen Osten”, sagt der Grünenpolitiker, der aus dem Iran stammt. In seiner ehemaligen Heimat würden ständig Menschenrechte verletzt, aber kaum jemand komme auf die Idee, dass er sich dafür zu rechtfertigen habe, was dort passiere. Netanjahu sei nicht sein Freund, natürlich dürfe man Israel kritisieren, aber man dürfe nicht alles in einen Topf werfen. Für den Antisemitismus hat er keinerlei

Verständnis “Es ist unerträglich, solche Parolen zu hören”, so der Nouripour. Wenn er sich anschaue wie viele ultranationale türkische Nationalisten auf den Protesten unterwegs seien, habe er den Eindruck, “dass da bewusst Stimmung geschürt wird”.

Staruselski fragt sich wie es sein kann, dass nach wie vor Staatsverträge bestehen, die auch etwa das Islamische Zentrum in Hamburg (IZH) unterstützen, das vom Verfassungsschutz beobachtet werde.

Staatsverträge mit solchen Einrichtungen, verteidigt Kevin Kühnert, versuchten Einigungen mit religiösen Gemeinschaften zu erzielen. Das sei im Fall der musimischen Gemeinden, die weiter aufgesplittert und nicht so eingliedrig organisiert seien wie etwa die christlichen Kirchen, nicht so einfach. Ziel sei der Versuch, für ganz unterschiedliche Probleme und Fragen des Zusammenlebens gemeinsame Lösungen zu finden. “Im Einzelfall entscheidet sich, wie praxistauglich das ist”, sagt Kevin Kühnert. Beim IZH sei man dabei einen Schritt zu weit gegangen.

“Hier wurde weggeschaut, beziehungsweise so lange geschielt bis man das Offensichtliche nicht mehr sieht”, wirft Autor Christoph Schwennicke ein. Der Antisemitismus, der sich momentan manifestiere habe einen anderen Ursprung als früher und er sei Wolfgang Schäuble dankbar, dass er da nicht wegschaue und das Problem angesprochen habe. Erdogan habe einen unseligen Einfluss auf seine Landsleute, sagt er und ergänzt: “Die Anzahl der Menschen muslimischen Glaubens hat sich seit 2000 in Deutschland etwa verdoppelt.” Das sei “kein Kollektivvorwurf an gar niemanden”, aber das “Reservoir an Menschen die so agieren wird größer”, da bringe es nichts wegzuschauen. Auch über diesen Teil des neuen Deutschlands müsse man reden dürfe “ohne gleich mit irgendeiner keule überzogen zu werden.” Man könne mit dem Impfbus in Ballungszentren gegen Corona impfen, sagt der frühere „Cicero“-Chefredakteur, “aber es gibt leider keinen Bus mit dem man in Ballungszentrum fahren und gegen Antisemitismus impfen kann.” Viele seien zudem immun gegen Argumente, daher müsse man das Problem offen ansprechen.

Staroselski stimmt zu, sagt aber, Antisemitismus gebe es von vielen Seiten, er komme durchaus auch aus der Mitte der Gesellschaft. Im deutschen Öffentlichkeit fehle ihr das Gespräch über die jüdische Gegenwart. “Wir feiern in diesem Jahr eigentlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland”, sagt sie und fragt, wie es da sein könne, dass Jüdinnen und Juden sich nicht sicher genug fühlten in die Synagoge zu gehen oder eine Kippa zu tragen. Sie erwarte von Politikern mehr, “als Stolpersteine zu putzen und sich mit toten Juden zu beschäftigen”. Sie müssten mehr in die Gegenwart blicken und da Antworten geben, fordert sie. Es müsse zudem rechtliche Schritte geben, die unterbinden, wenn antisemitische Mobs Polizisten angriffen wie in Berlin.

Nouripour, der in Teheran geboren wurde und als 13-Jähriger mit seiner Familie nach Frankfurt auswanderte, erzählt vom damaligen Schulalltag im Iran: Im Gottesstaat wurden ihm und den Mitschülern beim Morgenappell Koranverse vorgelesen, dann hätten sie “eindeutig eliminatorisches Zeug” wie “Tod Israel” und “Tod den USA”-Parolen rufen müssen. Mit sieben oder neun Jahren habe man das nachgeplappert ohne zu verstehen, auch seien im Unrechtsregime schon Kinder zum Lügen gezwungen worden. Seine Mutter musste ihm einbläuen, ihr und nicht den Parolen zu glauben. Erst in Deutschland habe er später gelernt, was der Holocaust eigentlich bedeutet. “Es hat bei mir geklappt den unterrichteten Judenhass aus dem Kopf zu bekommen, also geht das auch bei anderen”, ist Nouripour überzeugt. Es dauere allerdings lange. Damit Kinder in Deutschland nicht zwangsläufig in Koranschulen geschickt würden, in denen sie auch politisch beeinflusst würden fordert er unabhängige Religionsunterricht: “Wir brauchen flächendeckend für Kinder muslimischen Glaubens Islamunterricht von in Deutschland ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern.” Denn sie sollten ja durchaus über den Koran und dessen diverse Interpretationen lernen, das Problem sei die einseitige Darstellung und Beeinflussung. “Wir müssen Kindern Gegenangebote auf Grundlage demokratischer Werte machen.