TV-Nachlese zu „Markus Lanz“ Strack-Zimmermann kriegt bei „Lanz“ die Pimpernellen

An Strack-Zimmermanns harscher Kritik an Kanzler Scholz, bei der sie jenen unter anderem als „autistisch“ oder „verantwortungslos“ bezeichnete, wundert Lanz, dass diese sich gegen eine Regierung richtet, an der die FDP beteiligt ist. Daraufhin sagt Strack-Zimmermann, den Begriff „autistisch“ würde sie nie wieder verwenden. Nachdem sie sich bei den Wahlplakaten noch jegliche Einmischung in Formulierungen verbat, führt Strack-Zimmermann nun als Beleg an: Viele hätten ihr gesagt, sie wüssten, worauf sie hinauswolle, aber das könne man so nicht artikulieren. Dafür habe sie sich bei Betroffenen entschuldigt. Und bei Olaf Scholz? „Nein“, sagt die FDP-Politikerin.