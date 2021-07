„Markus Lanz“ : Lafontaine-Talk ohne Lafontaine

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 13.07.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Vier Frauen hat Moderator Markus Lanz am Dienstagabend in seiner Talkshow, aber das scheint ihm nicht zu reichen. Eine Aussage von Oskar Lafontaine soll unter anderem Sahra Wagenknecht interpretieren.

Am Dienstagabend ging es bei „Markus Lanz“ um das Coronavirus und um den Wahlkampf in Deutschland. Wir haben uns auf den lebhaften Teil der Sendung konzentriert, der sich um eine Aussage von Oskar Lafontaine drehte – der allerdings gar nicht Gast der Sendung war.

Gleich nach der Vorstellungsrunde sagt Moderator Markus Lanz extra dazu, dass vier Frauen im Studio sitzen. Das habe sich so ergeben, sagt er. Als ob es da etwas zu entschuldigen gäbe. Einen guten Batzen Gäste-Unterbrechungen später würgt Lanz abermals eine Diskussion ab, um ein langes Zitat vorzulesen.

Bis zu diesem Punkt schien es, als sei die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zu Gast, um über ihre Ansichten zur die Corona-Politik zu sprechen oder über ihr Buch oder über das Ausschlussverfahren, das ihre Partei gegen sie anstrebt. Doch nun sitzt sie plötzlich da als die Frau von Oskar Lafontaine. Von ihm stammt jenes Corona-bezogene Zitat, das Lanz später als „ganz hart an der Verschwörungstheorie“ bezeichnen wird. Erst einmal aber soll Wagenknecht erzählen, ob ihr Mann denn geimpft sei.

„Na klar!“, sagt Wagenknecht. Lanz drängt daraufhin weiter ins Private. Er will wissen, ob Wagenknecht auch geimpft sei. Als diese sich zurückhaltend äußert, hakt er nach, gepaart mit der Frage, ob ihr das jetzt zu persönlich sei. So weit, so typisch für die Sendung. Wagenknecht räumt ein, sie könne ruhig öffentlich sagen, dass sie noch nicht geimpft sei. Aber bald kehrt die Diskussion wieder zu Lafontaine zurück.