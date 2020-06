TV-Nachlese zu „Markus Lanz“ : Grundschulöffnung beschäftigt Talkgäste aus NRW

Karl Lauterbach (M.) und Serap Güler bei "Markus Lanz" am 09.06.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Wenn zwei sich streiten, freut sich der Moderator bei „Markus Lanz“. Deshalb lädt er sogar Karl Lauterbach und Serap Güler direkt wieder ein. Doch der Streit um die Öffnung der Schulen nimmt eine neue Richtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petrina Engelke

Von den Missbrauchsfällen in Münster über die Corona-Ansteckungsrate bei jungen Menschen bis zur Grundschule: Am Dienstagabend ging es bei „Markus Lanz“ vor allem um Kinder.

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD), Politiker und Epidemiologe,

Serap Güler (CDU), Staatssekretärin für Integration in NRW,

Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist,

Sebastian Fiedler, Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.

Darum ging’s:

Beim Thema „Homeschooling versus Schulöffnung“ war Moderator Markus Lanz in den vergangenen Wochen besonders emotional bei der Sache. So lässt er es in direkt aufeinanderfolgenden Sendungen diskutieren.

Das Schulgespräch im Talk:

Dass Gäste bei „Markus Lanz“ nicht dazu kommen, ihre Argumentation zu Ende zu bringen, ist nichts Neues. Doch am Donnerstag gab es eine Premiere: Nach Angaben des Moderators zum ersten Mal sind aus diesem Grunde zwei Gäste der vorangegangenen Sendung erneut ins Studio gebeten worden. Karl Lauterbach und Serap Güler sollen eine Bemerkung ausdiskutieren, die Güler am vergangenen Donnerstag gemacht hatte – allerdings war die Übertragung der Sendung da schon beendet.

Lauterbach, so erklärt Lanz, habe in der Sendung vor „Schnellschüssen an Schulen“ gewarnt und unter anderem auf Digitalisierung verwiesen. Daraufhin habe Güler bemerkt, was Lauterbach da sage, sei „völlig elitär“. Und weil „dieser Satz so viel emotionales Potenzial“ hatte, müssen beide nun bei Lanz nachsitzen. Zunächst aber bekommt der Kriminalpolizist Sebastian Fiedler Raum, um über den in Deutschland weit verbreiteten Kindesmissbrauch zu sprechen. Außerdem schiebt Lanz ihm die heikle Aufgabe zu, am Ende den Bogen zu Schulöffnungen zu ziehen.

Dann kritisiert Lauterbach, dass die Landesregierung in NRW die Öffnung zwei Wochen vor Ferienbeginn als Signal für den Herbst hinstelle. Nach einem längeren Lockdown gäbe es nur noch wenige Fälle und entsprechend wenige Möglichkeiten der Ansteckung. Deshalb würden auch in Nordrhein-Westfalen Kinder erst einmal niemanden anstecken. Binnen zwei Wochen könne man entsprechend überhaupt nichts aus Beobachtungen ableiten. „Der richtige Test ist: Was passiert, wenn es wieder mehr Fälle gibt?“

Deshalb plädiert der Epidemiologe und Politiker für eine gute Vorbereitung auf den Herbst. „Das schulden wir in allererster Linie den Kindern“, sagt er. Er fordert mehr Gründlichkeit, Respekt und mehr Intelligenz bei der Planung als bisher – und verweist auf „ausgeklügelte Systeme“ in der Fußball-Bundesliga und einigen Unternehmen.

Güler erklärt ihren Vorwurf aus der vergangenen Sendung mit einer Mischung aus Bürgernähe und Engagement für sozial Benachteiligte. An ihrem Wohnort Köln-Mülheim gäbe es viele Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben. „Da zu denken, das schaffen wir alles zu Hause mit einem Tablet“ sei ein Irrtum.

Doch Lauterbach beharrt darauf, dass er davon nie gesprochen habe. „Niemand macht den Vorschlag, dass Schulen ganz geschlossen bleiben sollen“, fügt er hinzu. Bei den Warnungen gehe ihm und anderen Wissenschaftlern um einen „normalen“ Schulunterricht mit 30 Kindern, ohne Abstand, ohne Masken. Da hakt Güler ein – nicht ahnend, wie sehr sie sich damit verhaken wird. Die Entscheidung, in Grundschulen auf Abstandsregeln und Maskenpflicht zu verzichten, basiere auf einem Gutachten, sagt sie.

„Das war kein Gutachten, das war eine wohlmeinende Stellungnahme vom Verband der Kinderärzte mit einem Krankenhaushygieniker, die von allen Fachleuten kritisiert wurde“, erwidert Lauterbach. Er zeigt sich überrascht, dass die politische Entscheidung auf diesem Papier fußt: Dünner könne die Grundlage doch nicht sein. Lanz zeigt sich empört und fragt mehrfach nach, ob da denn kein Virologe beteiligt gewesen sei. Doch nicht der Moderator, sondern ein weiterer Gast bringt den Konflikt auf den Punkt.

Das sei ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaft von der Politik missbraucht werde, sagt der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens: „Man sucht sich ein Gutachten und die wissenschaftliche Aussage, die man gerne möchte, um dann die eigene Überzeugung rückversichert der Öffentlichkeit präsentieren zu können.“ Da nickt Lanz wissend, obwohl er in der Sendung bereits mehrfach ganz ähnlich vorgegangen war.