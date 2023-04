Cannabis bei „Lanz“ Karl Lauterbach hat gekifft – und erwartet von Lanz bessere Rhetorik

Interessant erscheint die Sendung auf der Metaebene: An mehreren Stellen entlarvt Lauterbach rhetorische Mittel des Moderators, die ein konstruktives Gespräch von vornherein unmöglich machen. So zeigt Lauterbach etwa, wie Lanz das Argument eines Gastes bereits als ungültig hinstellt, noch ehe es überhaupt gemacht wurde. „Wir verlieren uns in Semantik, weil die Argumente so furchtbar dünn sind“, versucht der Moderator diese Kritik an seiner Gesprächsführung zu kontern – und entwertet erneut pauschal Argumente. Damit greift Lanz zur Wiederholungsmasche, einem weiteren Klassiker aus seiner Rhetorikkiste.