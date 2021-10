Robert Habeck bei Markus Lanz : „Eine Dynamik, wo sich niemand über den Tisch gezogen fühlt“

Düsseldorf Der Vorsitzende der Grünen lobt die Sondierungspapiere als „Dokument eines Einigungswillens“. Bei Markus Lanz im ZDF geht es vor Beginn der Koalitionsverhandlungen um Kohle, Tempo, Finanzen – und die unsichtbaren Frauen in der CDU.

Markus Lanz freut sich am Abend im ZDF : Auf eine “Chance, aus erster Hand zu erfahren, wie es gerade läuft mit den Verhandlungen für die neue Bundesregierung .” Zunächst allerdings provoziert er seinen Insider aus dem Verhandlungszentrum mit der Frage, ob nicht etwas falsch laufe, wenn sogar führende Unionspolitiker das Sondierungspapier lobten. Robert Habeck beißt nicht an, er sieht darin Fairness und Respekt des politischen Gegners. Auch Ulrich Schulte findet die positive Reaktion der künftigen Opposition nicht verwunderlich. Da sondierten ja drei Parteien , mit denen die CDU selbst gerne regiert hätte. “Wenn sie jetzt sagte, da steht nur Schwachsinn drin, würden sie sich ja unglaubwürdig machen”, sagt der Taz-Journalist.

Immer wieder betont Habeck, es gehe nicht darum, “wer gewinnt und wer verliert”. Entscheidend sei vielmehr, “eine Situation herzustellen in der alle sich wiederfinden.”, Dann entstehe “eine neue Dynamik, wo Vertrauen entsteht, wo sich niemand über den Tisch gezogen fühlt.” Und auf dem Weg zu diesem Vertrauen, müsse “man eben auch mal was geben können.”

Lanz bohrt mehrfach nach, ob sich Habeck als Finanzminister sieht, bekommt darauf natürlich keine Antwort, doch der Grüne lässt sich durchaus zu Finanzierungsfragen aus. „Es wird nicht am Geld scheitern, Deutschland klimaneutral zu machen“, sagt er und spricht von Vorschlägen, die vor allem öffentliche und private Investitionen deutlich steigen könnten. Da die drei Parteien an der Schuldenbremse nicht rütteln, sei zwar diese “Möglichkeit verloren”, sagte Habeck. Investitionen die durch Kredite finanziert würden, könnten jedoch Werte schaffen, die das Land nicht ärmer machten, sondern reicher.

Karin Prien wüsste jedoch schon gerne, ob die Schuldenbremse nun eingehalten oder eher “umgangen” würde: “Das muss man klar sagen, lasst uns nicht drum rum reden”, fordert die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein . Mit ihr will Lanz am Abend aber vor allem die Lage der CDU ergründen. Von “Insolvenzfall , wie Friedrich Merz die Partei genannt hatte, und Bankrott will sie nichts hören, ist aber mit Lanz einer Meinung dass, die Frauen im Mittelbau zu unsichtbar sind. Nur 26,5 Prozent der Mitglieder seien Frauen, rechnet der Moderator vor, und derzeit säßen 151 Männer für die CDU im Bundestag und 46 Frauen. Auch Dunz nennt es eine “brutale Schwäche der Union”, die durchaus vorhandenen Frauen nicht gut zu positionieren.

Prien räumt ein, keiner der “vier katholischen Männer aus Nordrhein-Westfalen würden “alleine die Partei wieder nach vorn bringen.” Alle vier bräuchten ein Team, das auch die Gesellschaft abbilde. Wie die Grünen, müsse die Union dahin kommen “dass Frauen wieder Lust haben mit uns Politik zu machen.” Was in ihrem Arbeitsumfeld in Schleswig-Holstein normal sei - dass viele Frauen wichtige Positionen ausfüllten sei “absolute Selbstverständlichkeit”. Das müsse die CDU abbilden, und “wenn sie das nicht ohne Quote schafft, dann braucht sie ‘ne Quote”, sagt Prien, zumal das ohnehin ein Beschluss des Bundesvorstands sei. Ein Team aufzustellen, in dem keine Frau mit dabei sei, nennt sie “unvorstellbar”.