Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste beim Jahresrückblick am Donnerstag, den 15. Dezember

Für viele TV-Zuschauer ist er der beliebteste Politik-Talker der Nation: Markus Lanz. In seiner Sendung im ZDF führt der gebürtige Südtiroler kompetent durch die Gespräche mit den Gästen, die zum Teil auch aus Spitzenpolitikern bestehen. Dreimal in der Woche lädt Lanz zu seiner Sendung ein. Am 15. Dezember 2022 findet ab 20.15 Uhr der große Jahresrückblick statt. Die Sendung kehrt regulär am Dienstag, 10. Januar 2023 zurück.