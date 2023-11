Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 7. November 2023

In der Sendung am Dienstag, den 7. November 2023, um 23:15 Uhr geht es um die Migrationspolitik und die Beschlüsse, die Bund und Länder beim Migrationsgipfel beschlossen haben. Ein weiteres Thema ist die Demonstration in Essen, bei der die Errichtung des Kalifats in Deutschland gefordert wurde. Einen Kommentar dazu lesen Sie hier.