Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Donnerstag, 23. November 2023

In der Sendung am Donnerstag, den 23. November 2023, um 23:15 Uhr geht es um Hubert Aiwanger, stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister von Bayern, seine Migrations- und Energiepolitik, seine bundespolitischen Ambitionen und die Folgen der Flugblatt-Affäre. Die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition ist ein weiteres Thema, sowie die Stimmungslage unter der arabischsprachigen Bevölkerung in Berlin-Neukölln seit dem Beginn des Krieges in Gaza.