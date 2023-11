Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 21. November 2023

In der Sendung am Dienstag, den 21. November 2023, um 23:30 Uhr geht es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Verwendung von Corona-Krediten für Klimaprojekte als verfassungswidrig bewertet und die Ampel-Koalition so gezwungen hat, geplante Vorhaben vorübergehend auf Eis zu legen. Die Migrations- und Asylpolitik ist ein weiteres Thema.