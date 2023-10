Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 19. Oktober 2023

In der Sendung am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, 22:45 Uhr geht es um den Nahost-Konflikt. Wie ist die aktuelle Entwicklung und die Stimmungslage in der Region? Gibt es die Möglichkeit, diplomatisch in den Konflikt einzugreifen? Wie groß ist die Gefahr eines Flächenbrandes. Der Krieg in der Ukraine tobt unterdessen weiterhin. Wie ist die aktuelle Lage dort?