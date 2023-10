Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 17. Oktober 2023

In der Sendung am Dienstag, den 17. Oktober 2023, 22:45 Uhr geht es um den Nahost-Konflikt. Die Hintergründe des Angriffes der Hamas auf Israel und die aktuelle Sicherheitslage in den Grenzgebieten zu Ägypten und Libanon werden erläutert. Ein weiteres Thema ist der Antisemitismus in Deutschland und die Herausforderungen der Migrationsgesellschaft.