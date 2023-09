Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 5. September 2023

In der Sendung am Dienstag, 5. September 2023, wird das Thema Industriestrompreis diskutiert und das Ende der Atomkraft in Deutschland. Die Politik der FDP als Teil der Regierung wird analysiert. Ein weiteres Thema ist die Wirtschaftskrise und die Industrie- und Energiepolitik der Bundesregierung. Wie mit den Krisen unserer Zeit politisch umgegangen werden sollte, wird außerdem erörtert.