Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Mittwoch, 30. August 2023

Am 3. Juni 2008 wurde die Sendung das erste Mal ausgestrahlt. Seit 2009 spricht Lanz regelmäßig gemeinsam mit seinen Gästen immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Immer wieder gelingt es Lanz, den Spitzenpolitikern eine wichtige Aussage zu entlocken. So überrascht es auch nicht, dass im Pandemie-Jahr 2020 die Einschaltquote in die Höhe schoss.