Markus Lanz im ZDF : Das sind die Gäste am Mittwoch, 29. Juni

Das sind die Gäste am Mittwoch, 29. Juni

Hamburg TV-Moderator Markus Lanz hat mit der gleichnamigen Sendung im ZDF-Abendprogramm eine Erfolgsshow geschaffen. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer seine Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Für viele TV-Zuschauer ist er der beliebteste Politik-Talker der Nation: Markus Lanz . In seiner Sendung im ZDF führt der gebürtige Südtiroler kompetent durch die Gespräche mit den Gästen, die zum Teil auch aus Spitzenpolitikern bestehen. Dreimal in der Woche lädt Lanz zu seiner Sendung ein.

In der zweiten Sendung der Woche wird der Energieversorgung in Deutschland den thematischen Schwerpunkt bilden. Zudem werden die Themen der Nato- und G7-Gipfel sein. Hierzu hat Markus Lanz am Mittwoch, den 29. Juni um 23.15 Uhr wieder vier Gäste eingeladen.