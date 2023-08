Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 29. August 2023

In der Sendung am Dienstag, 29. August 2023 geht es um die Ampelkoalition, ihre Regierungsarbeit und die Uneinigkeit in der Koalition. Ein weiteres Thema ist die aktuelle Situation im Ukrainekrieg. Außerdem erzählt Reinhold Beckmann über das Schicksal seiner Mutter Aenne, die im Baby-Alter ihre Mutter verlor.