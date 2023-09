Markus Lanz im ZDF Das sind die Gäste am Dienstag, 12. September 2023

In der Sendung am Dienstag, 12. September 2023 geht es um den G20-Gipfel in Indien und den Ukraine-Krieg. Thematisiert werden dabei die Waffenlieferungen an Kiew und die Haltung von SPD und CDU zu weiteren Lieferungen. Außerdem wird die Entwicklung des russischen Angriffskrieges dargelegt.