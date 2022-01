TV-Sendung im ZDF : Diese Gäste sind bei „Markus Lanz“ zu Gast

Hamburg TV-Moderator Markus Lanz hat mit der gleichnamigen Sendung im ZDF-Abendprogramm eine Erfolgsshow geschaffen. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer seine Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Für viele TV-Zuschauer ist er der beliebteste Politik-Talker der Nation: Markus Lanz . In seiner Sendung im ZDF führt der gebürtige Südtiroler kompetent durch die Gespräche mit den Gästen, die zum Teil auch aus Spitzenpolitikern bestehen. Dreimal in der Woche lädt Lanz zu seiner Sendung ein.

Annika Brockschmidt, Historikerin: Die Autorin und USA-Expertin beleuchtet, wie die religiöse Rechte ihren politischen Einfluss in Amerika immer weiter ausbaut und den Parlamentarismus gefährdet.

Johannes Hano, ZDF-Journalist: Der Leiter des ZDF-Studios in New York spricht über die Corona-Lage in Amerika und die Präsidentschaft Joe Bidens. Zudem stellt er seine ZDF-Doku "Arctic Blue – Machtpoker im schmelzenden Eis" vor.