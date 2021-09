TV-Sendung im ZDF : Diese Gäste sind bei „Markus Lanz“ zu Gast

Hamburg TV-Moderator Markus Lanz hat mit der gleichnamigen Sendung im ZDF-Abendprogramm eine Erfolgsshow geschaffen. Hier listen wir immer auf, wer seine Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Für viele TV-Zuschauer ist er der beliebteste Politik-Talker der Nation: Markus Lanz . In seiner Sendung im ZDF führt der gebürtige Südtiroler kompetent durch die Gespräche mit den Gästen, die zum Teil auch aus Spitzenpolitikern bestehen. Dreimal in der Woche lädt Lanz zu seiner Sendung ein.

Am Freitag, 8. September 2021 , hat die Redaktion diese Gäste eingeladen:

Seit dem 3. Juni 2008 wird die Sendung ausgestrahlt. Seit 2009 spricht Lanz gemeinsam mit seinen Gästen immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Immer wieder gelingt es Lanz, den Spitzenpolitikern eine wichtige Aussage zu entlocken. So überrascht es auch nicht, dass im Pandemie-Jahr 2020 die Einschaltquote in die Höhe schoss.

Im Schnitt schalteten jede seiner Talkshows rund 20 Prozent mehr Menschen ein als im vergangenen Jahr, wie es in Mainz beim ZDF heißt. Etwa 1,8 Millionen waren es durchschnittlich bei jeder der mehr als 130 Ausgaben 2020, die am späten Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ausgestrahlt werden. Die 75-Minuten-Show wird in Hamburg produziert.