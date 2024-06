Markus Lanz zur EM Aus dem „großen Jammertal“ zu Leistung und guter Stimmung

Eine rosarote Brille hat der Minister dennoch nicht aufgesetzt: “Wir haben Gewalttätigkeit in der Gesellschaft wie noch nie”, gibt er zu bedenken. “Wir erwischen 15- und 16-Jährige, die Anschlagsplanung machen.” Seit dem Jahr 2000 hätten sich die Zeiten sehr verändert.

“Eine Krise jagt die andere, die Gesellschaft ist in Höchstspannung”, sagt Reul. “Wir hatten eine Europawahl mit Ergebnissen am äußeren Rand die alle beunruhigen müssen.” Trotzdem sei es “super, dass es jetzt so eine Stimmung gibt, nicht alles wird von heute auf morgen besser.” Aber wenn jetzt viele positive Erfahrungen gemacht würden, die auch mit Gemeinschaft zu tun hätten, sei das auf jeden Fall gut.