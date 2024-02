Florence Gaub bei Markus Lanz „Sieg ist nicht, wenn der letzte Russe die Ukraine verlassen hat“

Lanz wendet ein, Russland sei ein Land mit 140 Millionen Einwohnern. Eine halbe Million Russen seien zuletzt zusätzlich in die Rüstungsindustrie gegangen. „Wie glaubwürdig ist, es wenn die Ukrainer sagen, wir halten dem stand, und das auch noch eine ganze Weile?”, will der Moderator wissen. Und Korrespondentin Egendorf stimmt zu: Sie halte das nicht für glaubwürdig. „Zahlenspiele sagen nicht viel über die tatsächliche Situation in den beiden Ländern aus.” Die Korrespondentin meint, die Ukraine werde die Sicherheitslage „weder militärisch noch ökonomisch” sehr lange durchhalten können. „Die Ukraine steht im Moment mit dem Rücken zur Wand”, sagt Egendorf aus dem eiskalten Kiew. „Und ich sehe auch kein Anzeichen dafür, dass hier eine schnelle Wende eintritt.”