Ursula Baum bei „Lanz“ Markus Lanz findet in Kaarst ein Symbol für Deutschland

Andreas Bausewein (SPD) lobt zunächst die Anstrengungen der letzten acht Jahre. „Wir haben das richtig gut gemacht“, sagt der Oberbürgermeister von Erfurt und spricht von 11.000 geflüchteten Menschen, die inzwischen in Erfurt leben. Aber jetzt sei der Punkt erreicht, an dem das nicht mehr funktioniere. Bausewein spricht von einem Wohnungsleerstand von einem Prozent in seiner Stadt. „Was die Sache in Erfurt noch komplizierter macht, ist, dass wir mal Wohnungen abgerissen haben.“ Als Ursache nennt er Prognosen über ein Schrumpfen der Bevölkerung, die nie eingetroffen sind: Für 2035 waren 152.000 Einwohner vorhergesagt, jetzt liege die Stadt weit über 216.000. Wer rechnen kann, stellt anhand dieser Zahlen fest: Die Differenz lässt sich mit Flüchtlingen nicht erklären. So räumt auch Bausewein ein, es gebe in Thüringen eine große „Binnenzuwanderung“ in die Städte, und das, während die Gesamtbevölkerung des Bundeslands abnimmt.