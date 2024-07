Bei „Markus Lanz“ Gauck vergleicht Trump mit Hitler – in einem bestimmten Punkt

Und doch sei es Donald Trump gelungen, an bestimmte Wählerschichten in den USA anzudocken. Der Grund: Seine Beliebtheit. Diese sei auch ein Element kommunikativer Präsenz, das wirke – ganz unabhängig davon, ob der Mensch etwas tauge. „Sie müssen sich mal an die deutsche Geschichte erinnern“, sagt Gauck. „Wir hatten da mal einen ganz bestimmten Typ, den nannten die Leute ‚Führer‘. Der hatte eine Gabe medialer Präsenz, die unglaubliche und verführerische Auswirkungen hatte, sodass ein ganzes Land nicht nur geführt, sondern verführt wurde, einfach auch durch ein Talent oder eine Begabung, in einer Weise, wie ein Teil der Bevölkerung es brauchte – da zu sein und zu signalisieren: Ich kann das.“