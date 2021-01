TV-Nachlese zu „Markus Lanz“ : „Die Beschlüsse von heute hätte man im November fassen müssen“

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 5.1.2021. Foto: ZDF

Düsseldorf Vom „Lockdown light“ über die Impfstoffbeschaffung bis zu den neuen Corona-Regeln: Bei „Markus Lanz“ gehen die Gäste der Frage nach, was in Deutschland so alles schiefgelaufen ist.

Mit der ersten Talkrunde im Jahr 2021 bringt „Markus Lanz“ gleich wieder das Dauerthema „Coronavirus“ in die Wohnzimmer.

Die Gäste:

Peter Tschentscher (SPD), Hamburger Bürgermeister

Cerstin Gammelin, Journalistin

Claudia Kade, Journalistin

Peter Kremsner, Infektiologe

Diana Zimmermann, Journalistin

Darum ging’s:

Impfstoffe gegen das Coronavirus und Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sollten das Diskussionsthema sein. Aber es machte sich auch bemerkbar, dass 2021 ein Wahljahr ist.

Der Talkverlauf:

In seine erste Sendung des neuen Jahres hat Markus Lanz ungewöhnlich viele Frauen eingeladen. Über weite Strecken wendet sich der Moderator jedoch an einen der anwesenden Männer: Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg. Er soll zum Beispiel über die neu beschlossene Verschärfung des Lockdowns sprechen. „Jeder kleinste Beitrag zum Infektionsgeschehen ist ein Problem“, fasst Tschentscher die Unterrichtung der Politiker durch die Experten zusammen. Deshalb gebe es so viele Maßnahmen.

„Die Beschlüsse von heute hätte man im November fassen müssen“, findet die Journalistin Cerstin Gammelin. Sie verweist dabei auch auf die Milliarden, die der so genannte „Lockdown light“ im November und Dezember gekostet habe. Zudem sei offensichtlich gewesen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich umfassendere Maßnahmen gewünscht hätte. „Die Länder haben sich immer geweigert, und der Bund hat trotzdem gezahlt, damit sie wenigstens das bisschen machen“, sagt Gammelin.

Das will Tschentscher als Landeschef von Hamburg nicht auf sich sitzen lassen. Der „Lockdown light“ sei damals als ideale Methode empfohlen worden und habe auch etwas gebracht. Im Übrigen besteht er darauf, die Bundesregierung habe diese Einschätzung geteilt. Doch damit stößt er sowohl bei Gammelin als auch bei der Journalistin Claudia Kade auf heftige Gegenwehr. Auch Lanz pflichtet bei: Merkel habe „frustriert“ über die Blockaden der Länder gewirkt.

„Richtig harte Maßnahmen bringen mehr“, sagt auch der Infektiologe Peter Kremsner. Das sei „einfach seuchentechnisch dahergeredet“ und politisch natürlich schwieriger, räumt der Spezialist vom Institut für Tropenmedizin an der Uni Tübingen sogleich ein. Tschentscher greift die Bemerkung im Nu auf: Nicht nur politisch, auch juristisch seien harte Maßnahmen schwierig, denn oft ginge es um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Als Beispiel führt der SPD-Politiker das Feuerwerksverbot in Hamburg an, das von mehreren Gerichten begutachtet wurde.

Dann steht die Schalte nach England, von wo die Journalistin Diana Zimmermann über große Versprechungen des britischen Premierministers Boris Johnson, den britischen Anspruch auf einen Pub-Besuch und einen eklatanten Personalmangel in den Krankenhäusern berichtet. „Es macht einen Unterschied, ob man an der Spitze des Landes jemanden stehen hat, der immer zuletzt und immer am widerwilligsten reagiert, oder jemanden, der vorangeht“, sagt sie.

Zurück im ZDF-Studio erinnert die Journalistin Cerstin Gammelin daran, dass Deutschland sich nun in einem Superwahljahr befindet – mit einer Kampagne gegen Jens Spahn, Angela Merkel und die EU. „Es gab Angriffe, die waren unanständig“, sagt Gammelin in Bezug auf die Kritik an der Impfstoffbeschaffung. Sie weist daraufhin, dass es keine Beweise gebe für die Behauptung, Frankreich habe auf Bestellungen bei Sanofi gedrängt, deren größtes Forschungszentrum im Übrigen in Deutschland liege. Zudem bezweifelt sie, dass Olaf Scholz per Fragebogen an Gesundheitsminister Spahn ermitteln muss, warum Deutschland wo wie viel Impfstoff gekauft habe. Schließlich sei Scholz Finanzminister.

Doch dessen Parteigenosse Tschentscher hält dagegen. Der Fragebogen diene der Transparenz, sagt der SPD-Politiker. Die Länder hätten Impfzentren vorbereitet, aber der Impfstoff fehle. „Es geht doch nicht, dass wir gefragt werden ‚Wo ist denn der Impfstoff?‘, und das nicht sagen können“, sagt Tschentscher. Gammelin und Kade kratzen allerdings am Bild der perfekt vorbereiteten Länder. Beide berichten von verbreiteten Problemen dabei, einen Impftermin zu bekommen. Davon allerdings will Tschentscher nichts wissen. In Hamburg laufe das.

Kurz gibt es Einigkeit über die Entscheidung, den Impfstoff nicht national zu bestellen, sondern als Europäische Union. Das finden alle richtig. Doch dann versinkt die Runde in einer verschlungenen Debatte darüber, wann die EU auf welchen Impfstoff hätte setzen sollen und welche Strategie andere Länder verfolgten. Schließlich stellt der Infektiologe Kremsner klar: Im Sommer habe noch niemand gewusst, welcher Impfstoff funktionieren und schnell verfügbar sein würde. „Das ist eine Wette“, sagt Kremsner über eine frühzeitige Bestellpolitik.

