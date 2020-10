TV-Nachlese : Markus Lanz und der Fluch der Corona-Kurve

Die Talkrunde bei „Markus Lanz“ am 13.10.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Zum Beginn des Gesprächs über steigende Corona-Zahlen bemerkt Moderator Markus Lanz, er spreche ja häufig mit Experten. Das ist nun auch wieder der Fall. Mit dem Zuhören scheint es dabei allerdings zu hapern.

Ehe Bund und Länder am Mittwoch über mögliche neue Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung diskutieren, ist die aktuelle Lage am Dienstagabend ein Thema bei „Markus Lanz“.

Die Gäste:

Melanie Brinkmann, Virologin

Martin Ehlers, Pneumologe

Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington

Alexander Borchard, Hotelier

Christoph Daum, Fußballtrainer

Darum ging’s:

Zwischen einem Gespräch über den US-Wahlkampf und über das neue Buch von Fußballtrainer Christoph Daum geht es um das Coronavirus. Moderator Markus Lanz beißt sich dabei an einer Grafik fest.

Der Talkverlauf:

Nach einem Gespräch über den US-Wahlkampf mit dem Journalisten Elmar Theveßen steht eine Reihe von Medikamenten im Raum, mit denen US-Präsident Trump behandelt worden sein soll. Deren Wirkungsweise sollen nun zwei Wissenschaftler in der Talkrunde erläutern. „Ich bin wirklich nur ein Laie, aber ich unterhalte mich oft mit Experten“, sagt Markus Lanz und gibt dann wie so oft seine Meinung zum Besten.

Bald lenkt er das Thema auf den Umgang mit Risikogebieten und definiert sein Problem damit, dass „wir uns im eigenen Land an die Frage gewöhnen müssen: Woher kommst du eigentlich?“ Leider ist in der Runde niemand zugegen, der ihm erklären könnte, dass viele Deutsche sich diese Frage schon lange gefallen lassen müssen.

Lanz lässt eine Grafik mit dem Verlauf der Corona-Infektionszahlen einblenden. Die Virenforscherin Melanie Brinkmann findet den daran abzulesenden Trend beunruhigend, aber nicht überraschend. Doch Lanz überrascht sie mit der Frage, ob denn die Lage trotz des deutlichen Aufwärtstrends vielleicht gar nicht so kritisch sei. „Was sagt Ihnen denn jetzt die Kurve?“, fragt Brinkmann daraufhin. Zwei Spitzen, beschreibt Lanz und fügt hinzu, Markus Söder habe deshalb schon gewarnt, es sei fünf vor zwölf. Nun will Lanz auch von Brinkmann eine Uhrzeit hören.

„Zwölf“, sagt die und führt aus: „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu handeln.“ Deutschland könne die Lage noch in den Griff bekommen. Aber ohne gezielte Maßnahmen werde die Kurve sich weiter nach oben entwickeln, erklärt die Virologin. „Je höher die Kurve verläuft, desto schmerzhafter wird es für unsere Gesellschaft – sozial, wirtschaftlich und medizinisch gesehen.“

An dieser Stelle wäre es schön gewesen zu hören, was aus virologischer Sicht nun sinnvolle Maßnahmen wären. Aber Lanz will weiter über Kurvenprobleme sprechen. Da seien schließlich jetzt viel weniger Todesfälle zu sehen als im April. Brinkmann hat kaum zu einer Antwort angesetzt, da fällt Lanz ihr ins Wort. Ebenso beim zweiten Versuch, da will er obendrein auf ein anderes Thema ausweichen. Schließlich fragt Brinkmann ihn auf den Kopf zu: „Soll ich es jetzt erklären?“

Derzeit seien vor allem jüngere Menschen mit dem Coronavirus infiziert, aber da sich Ältere nicht komplett abschirmen ließen, würden diese folgen – und für diese Gruppe verläuft die Krankheit häufiger tödlich, so Brinkmann. Die Todesfälle steigen demnach in solchen Statistiken zeitversetzt.

Lanz wendet ein, dass in Deutschland inzwischen aber deutlich mehr getestet werde als im April und er deshalb der Ansicht sei, die Infektionszahlen ließen sich nicht vergleichen. Brinkmann entgegnet, die Anzahl der Tests ändere aber nichts am Verhältnis zwischen den Tests insgesamt und dem Anteil an positiven Ergebnissen.

Daraufhin wendet sich Lanz an Martin Ehlers, findet dort aber keinen Fürsprecher für seinen Versuch, die Grafik zu verharmlosen. „Die Grafik sagt ja nur, dass es passiert“, sagt der Lungenarzt. „Das klinische Nachhängen ist mein täglich Brot.“ Ehlers erinnert Lanz an andere Atemwegserkrankungen von Erkältung über Grippe bis Lungenentzündung, bei denen er aus seiner Praxis dasselbe Muster kenne: Teenager oder Kinder stecken die Eltern an und dann die Großeltern.

Klipp und klar sagt auch der Lungenarzt, dass er im November „noch ganz andere“ Zahlen erwarte. „Und dann werden Sie wieder die Kollegin fragen“, sagt Ehlert, „und dann wird sie sagen: Aber Herr Lanz, das habe ich Ihnen doch damals schon gesagt.“