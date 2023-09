TV-Nachlese zu „Lanz“ „90 Prozent aller Geflüchteten weltweit finden nicht in Industriestaaten Zuflucht“

Und dann passiert etwas, das selten in der Talkshow passiert: Kohlenberger lenkt das Gespräch weg von Empörungsfutter und den Blick weg vom Nabel. „90 Prozent aller Geflüchteten weltweit finden nicht in Industriestaaten Zuflucht, sondern in Entwicklungs- und Schwellenländern“, sagt die Migrationsforscherin. Vor allem seien dies unmittelbare Nachbarländer von Fluchtländern. Im Libanon und in Jordanien sei etwa jeder vierte bis sechste Mensch ein syrischer Flüchtling. Aus diesem Grund würde eine Abschaffung des Asylrechts in Europa eine Kettenreaktion mit fatalen Folgen auslösen.