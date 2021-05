Beliebtes TV-Format : ZDF-Talker Markus Lanz verkürzt Sommerpause

Markus Lanz (Archivfoto). Foto: dpa/Markus Hertrich

Hamburg Die Sommerpausen der ZDF-Talkshows beginnen 2021 noch später als vergangenes Jahr und außerdem zeitversetzt. Die ARD-Formate machen hingegen deutlich länger Pause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So geht Maybrit Illner laut ZDF in Mainz erst Mitte Juli in die Pause und Markus Lanz sogar erst Anfang August.

Letztes Jahr verabschiedeten sich beide am 9. Juli in die Sommerpause, davor das Jahr am 4. Juli. Der wöchentliche Polit-Talk „Maybrit Illner“ ist jetzt am 15. Juli das letzte Mal vor der Sommerpause zu sehen und kehrt sechs Wochen später - am Donnerstag, den 26. August - zurück. Die Gesprächssendung „Markus Lanz“, die dienstags bis donnerstags am späten Abend läuft, pausiert nur zwei Wochen im August.

„Die letzte ‚Markus Lanz’-Sendung vor der Sommerpause ist am 5. August, die erste Sendung nach der Sommerpause bereits wieder am 24. August zu sehen“, teilte ein ZDF-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Lanz (52), der seit 2008 sendet, war traditionell bisher etwa einen Monat in den TV-Ferien - diesmal also noch kürzer. Vor allem in der Corona-Pandemie waren immer mehr Spitzenpolitiker zu Gast bei Markus Lanz, unter anderem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor der Entscheidung in der K-Frage der Union.

Illners Talk, den es seit 1999 gibt und der bis 2007 „Berlin Mitte“ hieß, pausiert fünf Donnerstage, damit aber auch weit weniger als die ARD-Konkurrenten. Als Ersatz für Illner (56) verzichtet das ZDF dieses Jahr auf Dunja Hayali in der Sommerpause. Sie hatte 2017 bis 2020 ein nach ihr benanntes Format moderiert.

Bei der ARD gehen die Talkshows alle schon im Juni in die Sommerpause - rund um den Auftakt der Fußball-EM. Als erste Gesprächssendung geht im Ersten der Sonntagstalk „Anne Will“ in die Pause - und zwar am 6. Juni. Die Rückkehr ist für den 29. August geplant. Die Mittwochssendung „Maischberger - Die Woche“ pausiert nach dem 9. Juni siebenmal (Rückkehr 4. August), der Montagstalk „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg nach dem 14. Juni acht Mal (Rückkehr: 23. August).

(mba/dpa)