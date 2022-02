TV-Nachlese zu „Lanz“ : „Die Antworten sind einfach peinlich“

Talkgäste bei „Markus Lanz“ am 2. Februar 2022: Christiane Florin und Manfred Lütz. Foto: ZDF

Düsseldorf Vertrauen, Verantwortung, Undschuldsvermutung: Am Mittwochabend diskutieren die Gäste bei „Lanz“ über die neuesten Erkenntnisse zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ukraine, Bio-Lebensmittel und sexueller Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche: Mit diesem Themenmix bestreitet die Talkshow „Markus Lanz“ den Mittwochabend. Wir haben uns auf den kirchenbezogenen Teil konzentriert, bei dem ein Bonner Psychiater und Vatikan-Berater mitdiskutierte.

Die Gäste:

Cem Özdemir (Grüne), Landwirtschaftsminister

Christiane Florin, Journalistin

Manfred Lütz, Psychiater

Anne Kunze, Journalistin

Darum ging’s:

Um Priester, Erzbischöfe und Gott.

Der Talkverlauf:

Fast 2000 Seiten umfasst der jüngst veröffentlichte Untersuchungsbericht über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in München. Zu diesem Thema befragt Moderator Markus Lanz zuerst einmal den Bundeslandwirtschaftsminister. Cem Özdemir fordert eine ehrliche Aufarbeitung und Konsequenzen aus den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Wie die Kirche bislang damit umgehe, belaste seinem Eindruck nach auch viele Aktive in Kirchengemeinden. Er sei aber der Letzte, der den Stab über die katholische Kirche brechen wolle. Die islamische Seite habe genug bei sich selbst aufzuarbeiten, fügt der Minister hinzu, der sich selbst als säkularen Moslem bezeichnet. Das Bibelwort „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ solle seiner Meinung nach für jede Religion gelten.

Lesen Sie auch Katholische Kirche : Warum das Münchener Missbrauchsgutachten eine Zäsur ist

Ein Einspieler erklärt einige Details und Zusammenhänge aus der Münchner Untersuchung, vor allem rund um das Protokoll einer Ordinariatssitzung aus dem Jahr 1980. In dieser Sitzung soll es um die Versetzung des Kaplans Peter H. nach München gegangen sein, nachdem in seinem bisherigen Bistum Essen Missbrauchsvorwürfe laut geworden waren. Peter H. sollte demnach in München in Therapie gehen. Dazu sagt der Psychiater Manfred Lütz, der damalige Glaube, nach einer Therapie von Missbrauchstätern würde „nichts mehr passieren“, sei naiv.

Lütz, der gleichzeitig katholischer Theologe ist, zeigt sich verwundert, dass die Frage „hochgejazzt“ werde, ob Joseph Ratzinger bei jener Ordinariatssitzung zugegen war oder nicht. Wiederholt stellt Lütz dar, dass er Ratzinger, den ehemaligen Münchner Erzbischof und späteren Papst Benedikt XVI. recht gut kannte, und zwar als Kämpfer gegen Missbrauch. Zudem erinnert Lütz an die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig stellt er klar: „Ob er bei der Ordinariatssitzung anwesend war oder nicht: Er war in jedem Fall verantwortlich. Er war der Erzbischof.“

Dass Ratzinger sich zu eben dieser Verantwortung bislang nicht geäußert hat, prägt die Diskussion für eine Weile. Die Journalistin Christiane Florin sieht dies ganz im Rahmen von Ratzingers Standardreaktion auf Kritik. Da höre man, er sei nicht zuständig, schlecht beraten, nicht informiert worden. „Wenn ich eine Ratzinger-Biografie zu schreiben hätte, dann würde ich sie nennen: Ich war’s nicht.“

Die Redakteurin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk berichtet, wie sie sich bei ihren Recherchen in den Tiefen solcher Sitzungsprotokolle gefragt habe, ob keiner der Glaubensmänner an die Kinder und Jugendlichen gedacht habe, die den Tätern schon zum Opfer gefallen waren oder in Zukunft gefährdet seien. „Meine Antwort nach vielen tausend Seiten Lektüre ist: nein.“

Lesen Sie auch Missbrauchskomplex München Freising : Im Akten-Dickicht der Missbrauchsaufklärung

Lütz weist darauf hin, dass es keinen „handfesten Beweis“ gebe, dass Ratzinger von der Missbrauchsgeschichte des Peter H. wusste. Dennoch kritisiert er, dass Ratzinger sich in seiner Stellungnahme hinter juristischen Spitzfindigkeiten verschanzt. „Die Antworten sind einfach peinlich“, sagt der Theologe. Dass es nach der berechtigten Kritik noch keine Erklärung Ratzingers gebe, findet Lütz „medial ungeschickt“, aber er schreibt es Ratzingers eigener Geschichte zu. Der Kirchenmann sei Professor, er „liest erst mal alles“.

Das kommt bei Florin gar nicht gut an: „Er war Professor, er war weltfremd: Das ist die Erzählung, die der Öffentlichkeit jetzt schon seit Jahrzehnten aufgetisch wird.“ Die Journalistin lenkt vom Image zu den beruflichen Aufgaben eines Erzbischofs – etwa Personalien. Dass Ratzinger womöglich nicht über Peter H. informiert wurde, lässt sie nicht gelten. „Oder ist das so normal gewesen, dass jemand zur Therapie ins eigene Erzbistum kam, dass man da nicht einmal nachfragte?“

„Die Kirche ist ein Verantwortungsverdunstungsbetrieb“, stellt Florin fest. Anhand eines derzeit laufenden Prozesses im Erzbistum Köln beschreibt die Journalistin, wie die Verantwortung so lange hin und hergeschoben werde, bis am Ende niemand die Verantwortung übernehmen müsse. Und das, obwohl in der Hierarchie der katholischen Kirche klar sei, wer Verantwortung trage – „nämlich der mit der Mütze“.

Lesen Sie auch Prozess in Köln : Wegen Missbrauchs angeklagter Priester U. legt Geständnis ab

Auch Lütz kritisiert, dass die Bischofskonferenz zwar „ein Gutachten nach dem anderen“ beauftrage, aber noch kein Verantwortlicher zurückgetreten sei. Der Theologe bekundet, er habe der Bischofskonferenz bereits im Jahr 2010 eine „wirklich unabhängige“ staatliche Untersuchung empfohlen. In seiner Einschätzung zielt er vor allem auf die Folgen für die Gemeinden ab. „Die (vom Missbrauch betroffenen) jungen Menschen verlieren nicht nur das Vertrauen in Menschen, sondern auch das Vertrauen in Gott“, sagt er. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung stört ihn auch, dass niemand mehr über Gott spricht. Lütz glaubt, den Gemeinden würden die Mitglieder deshalb weglaufen, weil sie nicht mehr an Gott glauben. „Und wenn Gott nicht existiert, ist das alles Mumpitz, was wir machen.“

Auch Florin schaut auf die Inhalte, die die katholische Kirche predigt. Sie greift Özdemirs Jesus-Zitat auf und erinnert daran, dass es nicht nur um rechtliche, sondern auch um moralische Fragen geht. „Der Erzbischof wäre wie jeder andere Christ verpflichtet gewesen, die Geringsten zu schützen. Und nicht die Kleriker“, sagt sie. Diese moralische Fallhöhe hätte die Kirche selbst aufgebaut, Ratzinger würde darüber aber kein Wort verlieren. Ebenso wenig habe er sich für eine Entschädigung der Opfer eingesetzt. Und die Gutgläubigkeit der Menschen, die sich lokal in Gemeinden engagieren, werde von den Kirchenoberen zynisch ausgenutzt.

(peng)