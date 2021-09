Wahl-Talk bei „Lanz“ : „Der Söder piesackt den Laschet jeden Tag, das hilft“

Düsseldorf Bewirbt sich Moderator Markus Lanz gerade auf einen neuen Job? Er will in der Show „knallharte Koalitionsgespräche“ zwischen der SPD und der Linken führen. Das funktioniert natürlich nicht wie gedacht.

So manche Zuschauer haben in den letzten Monaten den Eindruck bekommen, dass sich Markus Lanz immer stärker von bunten Runden abwendet und sich auf politische Debatten konzentriert. Am Mittwochabend scheint es noch einen Schritt weiterzugehen: Er wolle „knallharte Koalitionsverhandlungen führen“, kündigt der Moderator zum Beginn der Sendung an. Nicht ganz so knallhart moniert Lanz sogleich, dass der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans „spontan abgesagt“ habe, nach Lanz‘ Aussage wegen der Befürchtung, es würde „zu viel über die Linkspartei gesprochen“.