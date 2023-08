TV-Nachlese zu „Lanz“ „Jemandem etwas wegzunehmen ist nie ein gutes Mittel in der Politik“

In der Diskussion um die Rente ab 63 – oder genauer gesagt nach 45 Arbeitsjahren – stellt Lanz es so dar, dass viele Menschen einige Jahre weniger gearbeitet hätten. Denn, so Lanz, es würden Zivildienst, Ausbildung oder Militärdienst dazugezählt. „Das ist ja auch Arbeit“, sagt Klingbeil. Darauf fehlen Lanz für einen Moment die Worte.