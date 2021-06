AfD-Spendenaffäre bei „Lanz“ : „Das Geld fällt vom Laster?“

Der AfD-Politiker Alexander Gauland am Donnerstag bei „Markus Lanz“. Foto: ZDF

Düsseldorf AfD-Politiker Alexander Gauland präsentiert in der Talkshow seine Gedächtnislücken. Er will nichts von Spendern oder Verschleierungsversuchen wissen, selbst die Mauer scheint in Vergessenheit geraten zu sein.

Am Donnerstagabend ging es bei „Markus Lanz“ unter anderem um soziales Engagement und Finanzskandale. Wir haben uns auf die Aussagen eines AfD-Politikers zu den Vorgängen in seiner Partei konzentriert.

Die Gäste:

Alexander Gauland, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion

Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linkspartei

Ann-Katrin Müller, Journalistin

Neven Subotić, Fußballprofi

Darum ging’s:

Um die Spendenaffäre, um rhetorische Tricks und um Gaulands Fluchtmotiv aus der DDR.

Der Talkverlauf:

Zu Beginn der Sendung erzählt der Fußballspieler Neven Subotić von seinem Engagement für Hilfsprojekte in Äthiopien und über seine Ankunft in Deutschland kurz vor Beginn des Bosnienkriegs. Das nimmt Lanz zum Anlass für einen Seitenhieb, mit dem er den Gesprächsteil mit AfD-Fraktionsführer Alexander Gauland einläutet: Er will von Subotić wissen, wie die Nachbarn seinen Einzug fanden. Gauland hatte über den afrodeutschen Fußballspieler Jérôme Boateng gesagt, ihn wolle niemand als Nachbarn haben.

Damit, so Gauland, habe er „einen gewissen Alltagsrassismus in der Gesellschaft“ ausdrücken wollen. Als Engagement gegen Rassismus will Gauland dies aber auf keinen Fall verstanden wissen. Auch beim Thema Einwanderung kommt der AfD-Politiker ins Schleudern. Er beharrt darauf, Ankömmlinge in Deutschland je nach ihrem Beweggrund unterschiedlich zu behandeln. Allerdings weicht er in seinen Äußerungen von der Parteilinie ab. „Kriegsflüchtlinge und politisch Verfolgte haben wir immer akzeptiert“, sagt Gauland.

Wer aber ein wirtschaftlich besseres Leben in Deutschland suche, solle nicht aufgenommen werden, sagt Gauland und bemüht sich, Deutschland von Einwanderungsländern wie den USA oder Kanada abgrenzen. Ein Land lässt er dabei allerdings aus: Japan. Doch die Journalistin Ann-Katrin Müller weist darauf hin, dass die AfD ein Einwanderungsmodell nach japanischem Vorbild beschlossen habe. Japan geht hart gegen Asylbewerber vor, wirbt aber im großen Stil Arbeitskräfte aus dem Ausland an – die aus rein wirtschaftlichen Gründen ins Land kommen. Darauf hat Gauland nichts zu erwidern als die Behauptung, das sei doch etwas ganz anderes. Was er damit meint, bleibt im Dunkeln.

Müller lässt aber nicht locker: „Als Sie aus der DDR rüberkamen, um hier zu studieren, da waren Sie kein Wirtschaftsflüchtling?“ Erneut bestreitet Gauland die Vergleichbarkeit, und dann verhaspelt er sich. „Das war gar keine Flucht von einem Land in ein anderes“, sagt er. Zu jener Zeit waren die BRD und die DDR mit einer Mauer voneinander getrennt, Scharfschützen sollten Grenzübertretungen verhindern. Nun rückt Gauland mit einem der Lieblingsbegriffe der AfD heraus: Volk. Er sei ja schließlich Deutscher. Das soll rechtfertigen, dass er kein Flüchtling gewesen sei. Dann leugnet er, sich in der BRD ein besseres Leben habe aufbauen wollen, klagt aber gleich darauf darüber, dass er in der DDR gar nicht habe studieren dürfen.

Eine Äußerung von Gaulands Parteikollegen Uwe Junge über die Regenbogenarmbinde von Nationaltorwart Manuel Neuer nennt Gauland „albern“ und „dummes Zeug“, als hätte Junge irgendeinen harmlosen Streich gespielt und keine homophobe Beleidigung von sich gegeben. Partout vermeidet Gauland eine konkrete Verurteilung und auch konkrete Begriffe. So führt er zwar sein gutes Arbeitsverhältnis mit Alice Weidel an, nennt sie dann aber „anders orientiert“ und beharrt auf der AfD-Linie der „klassischen Familie“. Zudem spricht Gauland sich dagegen aus, Junge wegen der Äußerung von der Partei auszuschließen.

Schließlich kommt das Gespräch auf die Parteispendenaffäre der AfD. Die spielt Gauland von vornherein herunter. „Dass Meuthens Immunität aufgehoben worden ist, ist ganz normal, das habe ich auch erlebt“, sagt Gauland. Dessen Vergehen findet er „keineswegs in irgendeiner Weise etwas ganz Furchtbares“. Gauland kritisiert die Rechtssprechung und bezeichnet Meuthens Verhalten als „eine Nachlässigkeit“. Diese Darstellung als kleine Schludrigkeit lässt die Journalistin Müller dem AfD-Fraktionsvorsitzenden aber nicht durchgehen. „Da wurde Geld auf verschlungenen Wegen an die Partei gegeben“, sagt sie. Erst als das durch Medien aufgedeckt wurde, habe man Strohmänner und -frauen gesucht. Dann sei auch das aufgeflogen.

Nun will auch Lanz wissen, warum es überhaupt diese Verschleierungsversuche gegeben habe. „Das kann ich Ihnen auch nicht sagen“, sagt Gauland. Er beharrt darauf, die Spender nicht zu kennen, und verweist auf ein Detail aus der Spendenaffäre: Alice Weidel habe Gelder zurückgegeben. Das entlarvt Müller als rhetorischen Trick. Schließlich gehören zu der Affäre noch mehrere andere AfD-Politiker und Vorgehensweisen, Gauland beziehe sich aber stets nur auf den Teil, von dem er sagen kann: Aber sie hat doch …