Mark Keller bei „Let’s Dance“ „Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen würde“

Ebenfalls hoch motiviert zum Start in die neue Woche zeigt sich Dauer-Wackelkandidatin Ann-Kathrin Bendixen mit Tanzpartner Valentin Lusin: „Ich bin super happy, dass wir weitergekommen sind und noch eine Chance bekommen.“ Und auch Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov sind begeistert von dem Feedback und Rückhalt ihrer Fans: „Ich habe so viele positive Nachrichten wie noch nie bekommen. Das motiviert mich am meisten“, so die Sportmoderatorin.