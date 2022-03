Marina Owsjannikowa bei „Lanz“ : „Wir haben jetzt in Russland wirklich ein Informationsvakuum“

Die aus Russland zugeschaltete Journalistin Marina Owsjannikowa im Talk bei „Markus Lanz“ am 30. März 2022. Foto: ZDF

Hamburg Mit einer Störaktion im russischen Staatsfernsehen ist die Journalistin Marina Owsjannikowa auch in Europa bekanntgeworden. Im Talk mit Markus Lanz spricht sie darüber, was danach passierte.

Am 14. März hat die Journalistin Marina Owsjannikowa die Hauptnachrichten im russischen Staatsfernsehen gestört und mit einem Schild hinter der Nachrichtenmoderatorin auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht. Der Kreml unterdrückt solche Nachrichten und verbietet es den Medien des Landes, Worte wie „Invasion“ oder „Krieg“ in diesem Zusammenhang zu verwenden. Zudem verbietet ein neues Gesetz unter Androhung hoher Haftstrafen die Verbreitung von Kriegsnachrichten aus der Ukraine, die nicht der Kreml-Propaganda entsprechen. Deshalb hatten Russland-Experten gravierende Folgen bis hin zur Verbannung in ein Straflager für Owsjannikowa befürchtet. Sie war zwar im Studio verhaftet worden, aber bald darauf freigekommen. Offenbar ist die Gefahr damit noch nicht abgewendet.

In einer von der Organisation Cinema for Peace ermöglichten Live-Schalte zur Talkshow „Markus Lanz“ am Mittwochabend erklärt Owsjannikowa, sie sei für die Störung der Sendung und die Verwendung des Plakats noch nicht verurteilt worden. Bislang hätten die russischen Behörden ihr nur eine Verwaltungsstrafe aufgebrummt – für einen Facebook-Post. „Dort habe ich die Gründe meiner Handlung erklärt“, sagt Owsjannikowa. Ein Verfahren ruhe derzeit, und ihre Anwälte könnten noch nicht abschätzen, was das bedeute.

Die Journalistin berichtet aber von Aufrufen aus der russischen Regierung, sie nicht mit einer Verwaltungsstrafe davonkommen zu lassen. „Eine sehr aggressive Rhetorik ist das“, sagt sie. Daraufhin fragt Moderator Markus Lanz sie, ob sie denn keine Angst habe, wie manche andere Dissidenten in ein Lager gesteckt zu werden. „Natürlich habe ich Angst, dass ich strafrechtlich verfolgt werde“, antwortet Owsjannikowa. Auch ihr Arbeitgeber könne einen Prozess gegen sie anstrengen. „Die Anwälte sagen: Entspann dich auf gar keinen Fall. Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann landest du auf jeden Fall im Gefängnis.“

Owsjannikowa zufolge raten viele Freunde ihr, mit ihrem Pass zur französischen Botschaft zu gehen. Zuvor hatte sie für den russischen Sender in Frankreich gearbeitet. Ihre Antwort auf diese Empfehlung sei aber immer dieselbe. „Ich möchte nicht emigrieren, ich bleibe hier“, sagt die Journalistin. „Ich suche kein warmes Plätzchen im Ausland.“ Stattdessen wolle sie das Publikum in ihrem eigenen Land wachrütteln, das von der russischen Propaganda zu „Zombies“ geworden sei.

„Wir haben jetzt in Russland wirklich ein Informationsvakuum“, sagt Owsjannikowa. Die Journalistin beschreibt, dass sie während ihrer Arbeit für einen staatlichen Sender, der nur vom Kreml vorgegebene Nachrichten ausstrahlt, die Bilder von Nachrichtenagenturen wie Reuters und Eurovision sah – mit Bildern vom Krieg in der Ukraine. Bilder ausländischer Agenturen seien aber direkt mit Kriegsbeginn nicht mehr in den Fernsehberichten ihres Senders vorgekommen.

Owsjannikowa bestätigt, dass im russischen Staatsfernsehen Sicherheitskräfte zugegen sind. Um für ihre Aktion ins Live-Studio zu kommen, habe sie ihre berufsbezogene Zugangserlaubnis genutzt – zum ersten Mal. Dazu habe sie aber an einem „riesigen“ Wachmann vorbeigemusst. „Ich dachte, ich komme in dieses Studio gar nicht hinein. Ich hatte wirklich Angst.“