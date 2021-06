Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei „Lanz“ : „Machen Sie das zu Hause bei Ihrer Frau auch so?“

Düsseldorf Duell der Unterbrechungen bei „Lanz“: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann steht dem Talkshow-Moderator mit ihren Einwürfen nicht nach. Das heißt aber nicht, dass sie auf alles klar antwortet.

Zu Beginn der Sendung wendet sich Moderator Markus Lanz dem Mediziner Dirk Heinrich zu. Der Leiter des Hamburger Impfzentrums findet unter anderem: „Es macht wenig Sinn, mehr Impfstellen aufzubauen.“ Denn dann werde nur überall weniger geimpft – weil der Impfstoff fehle. Lanz‘ Frage, warum das dennoch so gehandhabt werde, lenkt den Blick bald auf das politische Personal in der Runde. „Das ist natürlich auch viel PR“, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die Düsseldorfer FDP-Politikerin kritisiert die Regierung für ihre vielen Versprechungen. „Auch nach einem Jahr hat diese Regierung es nicht vermocht, Impfstoff zu organisieren, und das ist schon bemerkenswert schrecklich.“ Damit scheint der Ton für die Diskussion angeschlagen.

Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht in der Impfstofffrage Fehler in der Kommunikation – und zwar bei der CDU, und allem voran bei Gesundheitsminister Jens Spahn. Jener hätte auch bei ihm den Eindruck erweckt, es käme zusätzlicher Impfstoff. „Wenn alle Minister verlässlich arbeiten würden, hätten wir ein Problem weniger“, sagt Klingbeil. Lanz schlägt tiefer in diese Kerbe und bringt den Vorwurf ins Gespräch, das Gesundheitsministerium habe minderwertige Masken an Bedürftige verteilt. Strack-Zimmermann sieht in der Reaktion der SPD eine Vorverurteilung von Spahn. Eigentlich sei dieser Vorwurf ein Fall für einen Untersuchungsausschuss. Aber ehe es „sauber geklärt“ ist, den Minister zum Rücktritt zu fordern? Dafür zeigt das FDP-Vorstandsmitglied kein Verständnis. Aber: „Wenn dem denn so wäre, dann ist allerdings Schicht im Schacht.“