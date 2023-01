Mareile Höppner bei „Extra“ Von der Wetterfee zur Boulevard-Königin

Höppner, die erst kürzlich offene Worte über den Schlaganfall ihrer Mutter und dessen Folgen gefunden hat, hat die nötige Bodenhaftung. Über das Thema Pflege zum Beispiel sagt sie: „Ich glaube, dass Pflege im Allgemeinen viel zu wenig thematisiert wird. Pflege in Pflegeeinrichtungen vielleicht manchmal noch mehr, weil sie gerade durch Corona stärker im Fokus standen, aber in einer immer älter werdenden Gesellschaft sollte uns dieses Thema alle besorgen und beschäftigen, und wir sollten uns fragen, wie wollen wir alt werden und wer sorgt für mich? Ich glaube, dass wir in Deutschland bei diesem Thema viel zu lange die Augen verschlossen haben.“