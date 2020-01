Dschungelcamp-Kandidat Marco Cerullo : Aus Macho-Mann mach Mitfühl-Marco

Murwillumbah Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Cerullo will bei den Zuschauern durch seinen Wandel vom Macho-Macker zum Gefühlsmenschen punkten. Es könnten sogar Tränen fließen.

Noch jemand, der endlich zeigen will, wie er wirklich ist: Marco Cerullo will im Dschungelcamp wie schon so viele vor ihm sein wahres Ich präsentieren. Ob ihm das gelingt?

Woher kennt man Marco Cerullo?

Wie so viele ist Marco Cerullo ein RTL-Eigengewächs. Seinen ersten Auftritt hatte er 2017 in der Kuppelshow „Die Bachelorette“. Damals kämpfte er um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka, schied allerdings in der fünften „Nacht der Rosen aus“. Ein Jahr später ging es für Marco ins nächste Format, nämlich zu „Take me out“. Dort war er der begehrte Junggeselle, 13 Kandidatinnen wollten ein Date mit ihm. Für eine Beziehung reichte es am Ende trotzdem nicht. 2019 dann der nächste Versuch, die Liebe zu finden: bei „Bachelor in Paradise“. Und dieses Mal klappte es - er lernte dort Christina kennen, mit der er heute zusammen ist.