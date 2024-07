“Maischberger“ zur US-Wahl „Es klafft eine Wahrnehmungsschere in der amerikanischen Landschaft“

Wie so oft dieser Tage beginnt auch diese Talkshow mit einem Schlenker zur Fußball-Europameisterschaft. In diesem Falle: Wie die Bahn beim Transport der Fans versagt. Das erste Interview bei „Maischberger“ am Mittwochabend dreht sich um die anstehende Landtagswahlen in Ostdeutschland, und dann wird die Sendung mit dem Thema „US-Wahl“ international. Dazu hat die Redaktion die gebürtige Kielerin Nadja Atwal eingeladen, die als Unternehmerin und Fox-Kommentatorin in New York lebt und damit wirbt, Trump persönlich zu kennen. Ihr gegenüber sitzt die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook, die ein Forschungsprogramm zur Zukunft der Außenpolitik an der Harvard-Universität mitgründete.