Streitgespräch bei „Maischberger“ Wie Aiwanger mit Nouripour über Bauernproteste spricht

Berlin · „Warum soll ich jetzt sagen, ich finde das schrecklich?“ Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will nicht verurteilen, was an Habecks Fähre geschah. Was sonst noch in der Debatte mit Omid Nouripour (Grüne) auffiel.

10.01.2024 , 04:22 Uhr

Hubert Aiwanger (Freie Wähler, l.) und Omid Nouripour (Grüne) mit Moderatorin Sandra Maischberger am 9. Januar 2024. Foto: WDR

Bei „Maischberger“ sind am Dienstagabend Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Omid Nouripour (Grüne) zum Streitgespräch eingeladen. Ihr Thema: die Bauernproteste. Weil Hubert Aiwanger auf einem Bauernhof großgeworden ist, soll er zunächst über das Potenzial des Bauern als Traumberuf sprechen. „Man wächst dort hinein. Man übernimmt früh Verantwortung, darf Traktor fahren, darf Tiere füttern“, sagt der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident, der die Partei Freie Wähler anführt. Als Moderatorin Sandra Maischberger danach fragt, warum Aiwanger ganz speziell der SPD und den Grünen vorwirft, die Bauern „weghaben" zu wollen, lautet seine Antwort: „Weil sie eben nicht selber aus der Landwirtschaft kommen." Dann unterstellt der Freie Wähler-Politiker seinen Kollegen aus SPD und Grünen Neid – auf „diese reichen Traktorfahrer". Das Argument führt Aiwanger immer wieder an: „Der hat einen großen Traktor, der hat den großen Mercedes, dem kann es ja nicht so schlecht gehen." Maischberger stellt Omid Nouripour als jemanden vor, der den Alltag auf dem Bauernhof tatsächlich nicht kennt. Freimütig räumt der Parteivorsitzende der Grünen ein, er sei kein Fachmann – die arbeiteten aber in den Ministerien und berieten die Regierungsspitzen. Nouripour betont, wegen des durch das Urteil des Verfassungsgerichts erzwungenen Sparkurses habe die Ampel unter Zeitdruck eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. „Es gibt eine Maßnahme von vielen, bei der jetzt korrigiert wird", sagt Nouripour. Nach Aiwangers Ansicht ist der Kern des Problems eine kurzfristig angelegte Agrarpolitik: Sie lasse sich nicht damit vereinen, dass Investitionen bei Landwirten in „Generationenzyklen" erfolgten. Als Beispiel nennt er über 30 Jahre abzuzahlende Schulden für einen neuen Kuhstall und kritisiert Gesetze zum Tierwohl, die von der allgemeinen Bevölkerung stark unterstützt werden. Als das Gespräch darauf kommt, wie viel Geld dem einzelnen Landwirt nun konkret verloren geht, zeigt Maischberger mit einer eingeblendeten Grafik, wie stark das Jahreseinkommen der Landwirte unter der Ampel-Regierung gestiegen ist – auf durchschnittlich 115.400 Euro – und stellt dem Einbußen von etwa 2.900 Euro im Jahr gegenüber, die durch die neuen Gesetze bewirkt würden. Daraufhin kommt Aiwanger ins Schlingern. Bei seinem Betrieb liefe es auf „ein paar hundert Euro“ im Jahr hinaus. „Mich würde es nicht umbringen“, sagt der bayerische Wirtschaftsminister. Er nennt Subventionskürzungen dennoch „oberdoof“ und beharrt darauf: „Im Durchschnitt der Landwirte tut es eben weh.“ Nouripour lässt Gefühle außen vor und verweist auf die Fakten. Die Grafik und viele Studien hätten gezeigt: „Es ist nicht existenzbedrohend“. Die Doppelbelastung aus einer Rücknahme der Agrardieselsubvention und der Kfz-Steuerbefreiung wäre aber zu viel gewesen. Dann lenkt der Grünen-Politiker das Gespräch auf die Wurzeln der Agrarpolitik: In den 16 Jahren vor der jetzigen Regierung sei die Zahl der einstmals 400.000 Bauernhöfe um 140.000 geschrumpft. Während dieser Zeit seien vier von fünf Landwirtschaftsminister von der CSU gekommen – also aus Bayern. Aiwanger verteidigt die die rückläufige Zahl von Höfen unter CSU-Ministern mit der irreführenden Behauptung, durch den technologischen Fortschritt nach dem Zweiten Weltkrieg würden größere Flächen bewirtschaftet und deshalb bräuchte es weniger Höfe. Dass der Strukturwandel nach dem Zweiten Weltkrieg nicht als Ursache für das Höfesterben zwischen 2005 und 2021 herangezogen werden kann, entlarvt Nouripour umgehend. Vielmehr seien die Preise gesunken und damit oft die Einnahmen der Bauern zurückgegangen. „Es wäre dringend notwendig, das vielleicht auch mal mit der CSU zu besprechen“, empfiehlt der Grünen-Vorsitzende. Er plädiert dafür, den Aufschwung der vergangenen zwei Jahre fortzusetzen. „Was die Bauern leisten, ist großartig.“ Es sei einer der systemrelevantesten Berufe, die es gebe. Als Maischberger anspricht, wie protestierende Bauern den Vizekanzler Robert Habeck am Verlassen einer Fähre gehindert haben und nach der Verhältnismäßigkeit fragt, sät Aiwanger Zweifel an der Darstellung des Vorfalls. „Die Beteiligten vor Ort sagen, sie haben es nicht als gewalttätig empfunden.“ Als vermeintlichen Beleg führt der bayerische Vize-Landesführer einen Landwirt an, der nach seiner Darstellung den Protest angeführt haben soll. Auf Maischbergers Frage, ob er jenen Mann angerufen und mit ihm gesprochen habe, sagt Aiwanger: „Nein, der war ja im Internet.“ 9 Bilder Bauern hindern Habeck am Verlassen von Fähre 9 Bilder Foto: dpa/- Dann widerspricht er der eigenen Verharmlosung: Man wisse nicht, ob Habeck etwas passiert wäre, wenn er die Fähre verlassen hätte. Maischberger erinnert an den Polizeibericht, demzufolge 25 bis 30 der rund 250 Demonstranten nur mit dem Einsatz von Pfefferspray davon abgehalten werden konnten, die Fähre zu stürmen. Verurteilen will Aiwanger dies nicht: „Warum soll ich jetzt sagen, ich finde das schrecklich?“ Seine Begründung: Er sei nicht dabeigewesen. „Lassen wir Habeck mal weg“, bietet der Nouripour nun Aiwanger an und erinnert daran, dass auf der Fähre auch andere Passagiere mit Kindern waren. „Warum kann man denn nicht sagen, dass es indiskutabel ist, dass Leute, die aus dem Urlaub kommen, nicht aus einer Fähre aussteigen können, weil die Bauern stinkig sind wegen der Politik anderer? Das können Sie doch einfach sagen.“ Der Grünen-Vorsitzende gibt Aiwanger sogar ein Versprechen: „Wenn Sie eine Rede halten und es fliegen Tomaten oder Steine, oder es wollen Leute die Bühne stürmen. Ich verspreche, ich bin der Erste, der dann aufsteht und sagt: Das ist komplett indiskutabel, das ist zurückzuweisen, ich lehne das ab, lasst den Aiwanger in Ruhe. In diesem Land hat jeder das Recht, seine Meinung frei zu äußern, ohne dass er Gewalt befürchtet." Dieser Aussage will sich der trotz Antisemitismusvorwürfen wiedergewählte Politiker Aiwanger nicht anschließen. Nouripour äußert sich indes dankbar dafür, dass der Bauernverband klar Position bezogen habe gegen Versuche von Extremisten, die Proteste zu kapern, und diese Position auch an vielen Orten durchgesetzt habe. Gleichzeitig gäbe es Menschen, die weiterhin versuchten, die Bauernproteste zu unterwandern. „Und das sind Leute, die haben Umsturzfantasien." Auch in diesem Punkt sieht Aiwanger keine Gefahr. Dabei blickt er allerdings auch gar nicht auf die Extremisten: „Bauern sind an stabilen Verhältnissen interessiert", sagt er. „Ein paar Verrückte" könnten bei den Demos nichts ausrichten. Dasselbe scheint in seinen Augen aber nicht für politische Gegner zu gelten. Den Grünen wirft er vor, bei Atom-Demos und anderen Veranstaltungen seien sie „mit Extremisten marschiert". Einen am Traktor hängenden Galgen findet Aiwanger hingegen nicht bedenklich, sondern geschmacklos und „kontraproduktiv". Schließlich wirft Maischberger die Frage auf, warum nicht auch das Dienstwagenprivileg gekippt werde, das deutlich mehr Einsparungen für den Staat einbringen würde. Die Antwort ist offenbar ganz einfach: „Weil nicht jeder Koalitionspartner das will", sagt der Grünen-Vorsitzende Nouripour. „Die FPD will das nicht, und das ist auch bekannt." Das führt zum Thema Wahlen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Neuwahlen geordert. Und Aiwanger? „Ich bin nicht dagegen, wenn es Neuwahlen gäbe, aber ich fordere sie jetzt nicht so aktiv, weil ich nicht daran glaube.“ Am Ende stellt Nouripour Aiwanger vor eine schwere Wahl. Der Grünen-Vorsitzende weist darauf hin, dass CSU-Abgeordnete im Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags Mitte Dezember dafür gestimmt haben, die sogenannte Grüne Plakette – die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte – wegfallen zu lassen. „Sie müssen sich schon entscheiden, ob Sie eine Maßnahme nicht richtig finden und die kritisieren, oder ob sie nach Parteifarben entscheiden, was Sie kritisieren und was nicht.“



(peng)