Überraschung im ARD-Programm Talkshow „Maischberger“ fällt wochenlang aus

Vergangene Woche Mittwoch (24. Mai) lief statt „Maischberger“ die „ARD Story: I want more – Milliardenraub im Netz“. Am Dienstag (30. Mai) war um 22.50 Uhr die Dokumentation „Das chinesische Phantom: Die Jagd auf den gefährlichsten Waffenhändler der Welt“ im Ersten zu sehen. Am 31. Mai läuft statt der Talkshow die „ARD Story: LNG um jeden Preis – Wie schmutzig ist das US-Gas?“. Auch am 6. und 7. Juni fällt die Sendung aus, stattdessen gezeigt wird „Arm und Reich vor Gericht – Wie gerecht ist unsere Strafjustiz?“ und „Hört Dein Arzt Dir zu? – Keine Zeit für Kranke“. Einen Grund für den Ausfall der Talkshow teilte die ARD nicht mit.