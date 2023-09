Baerbock bei „Maischberger“ „Es ist nicht so, dass wir alles unterstützen, was von der Ukraine kommt“

Am Schluss gibt sie noch einen Schnellkurs in Diplomatie. „Man muss immer abwägen, wann es wichtig ist, Dinge beim Namen zu nennen“, sagt Baerbock. Das solle man nicht einfach aus Prinzip tun. Manchmal arbeite sie etwa mit Humor statt mit deutlichen Worten. „Es gibt auch Situationen, in denen Schweigen besser ist.“ Manchmal, so die Außenministerin, sei es am besten, eine Aussage einfach stehen zu lassen.