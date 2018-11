TV-Talk „Maischberger“: Unternehmensberater provoziert mit Frauenbild im Job

Düsseldorf Bei „Maischberger“ diskutiert eine bunt gemischte Runde über Frauen in der Arbeitswelt. Dabei wurden die Fronten schnell klar. Was der Rest als Fortschritt erachtete, nannte der Unternehmensberater Reinhard Sprenger gerne auch mal „totalitär“.

Die Sendung war Teil eines Themenabends der ARD. Um 20.15 Uhr lief in der ARD der Spielfilm „Keiner schiebt uns weg“, der in den Siebziger Jahren spielte und somit in die Zeit zurück ging, in der Frauen begannen, für gerechte Bezahlung zu kämpfen. Hier wollte Sandra Maischberger ansetzen und mit ihren Gästen besprechen, ob Frauen auch heute noch in der Arbeitswelt benachteiligt werden.