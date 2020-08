Kanzlerkandidat bei „Maischberger“ : Der Refrain des Olaf Scholz

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Gespräch mit Sandra Maischberger bei "Maischberger - die Woche" am 12.08.2020. Foto: ARD

Düsseldorf Wie wird sich Olaf Scholz mit der eher linken Parteispitze der SPD arrangieren? Im Interview bei Sandra Maischberger vermied der Kanzlerkandidat viele klare Antworten - und kehrte immer wieder zu einem rhetorischen Hauptmotiv zurück.

Drei große Themenblöcke hatte sich Sandra Maischberger für ihre Sendung vorgenommen: Großveranstaltungen in Zeiten von Corona, Integrationsfragen – und die Kanzlerkandidatur in der SPD. In einem Interview mit Olaf Scholz klopfte sie die Positionen des Bundesfinanzministers und SPD-Spitzenkandidaten ab.