Karl Lauterbach bei „Maischberger“ : „Armin Laschet hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“

Düsseldorf Sandra Maischberger will ein Fernduell ins Studio holen: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gegen den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Dabei bekommen allerdings andere Politiker ihr Fett weg.

Doch Lauterbach hat Fakten parat, die diese Lücke schließen. In anderen Ländern, in denen die Infektionsnachverfolgung angesichts geringerer Zahlen funktioniert, hätten Studien gezeigt: Das Risiko besteht „überall, wo viel geatmet wird“, in Fitnessstudios, Restaurants, Bars, Hotels. Ansteckung passiere in Gruppen über die Atemluft – und meist dann, wenn keine Masken getragen werden, etwa beim Essen. Raumtrenner und so fort änderten daran nichts, weil die Aerosole in der Luft verteilt seien. Den Sommer über mit offenen Fenstern oder im Freien sei beim Essen wegen der Durchlüftung nichts weiter passiert, aber in einem geschlossenen Raum fülle sich die Luft mit Viren, selbst wenn nur einer infiziert sei. Da steckten sich dann viele an, noch nachdem der Auslöser längst zu Hause sei.